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الأربعاء، 07-02-2024 11:27 م

منخفضات جوية عميقة قادمة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى ان بلاد المغرب العربي ستتأثر مع نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل بمنخفض جوي عميق جداً ترافقه رياح قطبية شديدة البرودة وعاصفة .

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وبينت انه وبشكل مبدئي من الملاحظ ان بقايا النزول القطبي الذي سيؤثر على المغرب العربي ستندفع اكثر صوب الشرق وتتعمق لاحقاً صوب بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية , معلنة عودة المنخفضات الجوية الرئيسية والباردة جداً الى المنطقة.

ولفتت ان التأثير الاولي حسب مؤشرات بعض نماذج الطقس سيكون على شكل حالة عدم استقرار تسبق المنخفضات الجوية , مما سيسمح بهطول كميات ممتازة من الامطار على مختلف المناطق.

واشارت ان هنالك نقطة هامة ايضا وهي ان وضعية الكتلة الهوائية الباردة قد تساهم في نشوء نزولات قطبية مباشرة صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نظراً لارتفاع فرص اتصالها مع الرياح القطبية في العروض العليا , وهذا ما يرفع من احتمالية تشكل سلسلة من المنخفضات الجوية العميقة ما بعد منتصف الشهر الحالي .

 

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