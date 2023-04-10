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الإثنين، 10-04-2023 11:33 م

منخفض جوي جديد وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي علوي، لذا توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة، وماطرة في اغلب المناطق، و يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في الاجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.
 
وقالت ادارة الارصاد الجوية انه يوم الخميس نهاراً تشهد المملكة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وفي الليل تضعف فرص هطول الأمطار وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح مع أجواء باردة بوجه عام، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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