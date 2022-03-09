منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث تسود أجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة الجنوبية والشرقية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،وهنالك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً:تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



خليج العقبة:

نهاراً: أجواء دافئة الحرارة ومغبرة على فترات، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ويكون البحر مائجاً.

ليـــــــــلاً: أجواء باردة نسبياً ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، وانعدامها أحياناً في جنوب وشرق المملكة بسبب الغبار.

- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق الشمالية.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.



