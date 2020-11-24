منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تنخفض الحرارة قليلاً، وتسود أثناء ساعات النهار أجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطحالارض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.- خطر تشكل السيول خلال ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة.