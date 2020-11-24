الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

شركس : المملكة تمر بمرحلة ذروة فيروس كورونا

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

إطلاق مشروع تجميل مدينة السلط

لبنان: 23 وفاة و 1188 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام بمبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

هيئة إدارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

وزير المياه والري يتفقد عملية اصلاح خط رئيسي تعرض للكسر في السلط

الهند: 480 وفاة و 38 الف اصابة بكورونا

الثلاثاء، 24-11-2020 09:53 م

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

1120201815012487619914


الوكيل الاخباري - تنخفض الحرارة قليلاً، وتسود أثناء ساعات النهار أجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.    
اضافة اعلان

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح 
الارض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل السيول خلال ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منخفض

المملكة على موعد مع منخفض جوي

خريف

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

11202021163026602024179

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

6d33622a-3283-45bd-a1d1-b530b100c308

منخفض جوي هذا الأسبوع والأرصاد تحذر

لطي

أجواء لطيفة الحرارة

11202017193322982526942

الارصاد تحذر من طقس يوم الاثنين

أخبار متعلقة
11202017193322982526942

الارصاد تحذر من طقس يوم الاثنين

11202019133427978006704

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

11202015151210295363012

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

1120201662511901164084

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر

1020203091819822973385

المملكة على موعد مع الامطار غداً والارصاد تحذر

rainnn

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد