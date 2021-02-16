منخفض قطبي بارد جداً يبدأ بالتاثير على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري

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- تسود اليوم الثلاثاء أجواء مستقرة بوجه عام مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتعمل على اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة، وتظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.وليلا تدريجياً تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد، كما يتوقع أن تكون الهطولات على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية على شكل زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، كما وتشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار في مناطق البادية.