4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء الليلة غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر على فترات، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد، مما يؤدي إلى تشكل السيول، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحياناً ، وفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري .



⚠ التحذيرات:



🔺 خطر تشكل السيول في الأودية المناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة.

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

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