السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 05:56 م

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القادم وتساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة ، الاثنين ، بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، تمتد لفترة محدودة لبعض الأجزاء من جنوب غرب المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج لفتره قصيره فوق قمم الجبال العالية، يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 70 كم/ساعة، تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، واعتباراً من ساعات العصر تتوقف فرصة هطول الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تشتد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتمتد لأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع بقاء الفرصة خلال ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الشمالية، وتكون ممزوجة بالمطر فوق مرتفعات الوسط.اضافة اعلان


⚠ التحذيرات:
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.
🔺  خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. - خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
🔺  خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

 




 

 


 

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