أبرز 8 أغذية غنية بالمغنيسيوم لدعم صحة الجسم والدماغ

الوكيل الإخباري - إن المغنيسيوم معدن مهم للعديد من وظائف الجسم، لذا فإن تضمين الكثير من الأطعمة الغنية به في وجباتنا الغذائية أمر مهم للتأكد من أننا نحصل على كميات كافية.



ينصح الخبراء بالحرص على تضمين الأطعمة التالية الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي:

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1. المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا كبيرًا للمغنيسيوم، حيث تحتوي معظم المكسرات على نسبة عالية من المعادن. تحتوي المكسرات سواء تم تناولها نيئة أو في شكل زبدة مكسرات على كميات مغنيسيوم .

2. البذور

على غرار المكسرات، تعد البذور وجبات خفيفة رائعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن لدعم وظائف الجسم الصحية.

3. الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مكونًا رائعًا للعديد من الوجبات. تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة على نسبة أعلى من المغنيسيوم ثم الخضروات الفاتحة مثل الخس.

4. البقوليات

تشتهر البقوليات في المقام الأول بأنها مصدر رائع للبروتين النباتي ثم المغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. تمنح البقوليات المغنيسيوم للجسم.

7. الشوكولاته الداكنة

كلما كان لون الشوكولاتة الداكنة أغمق كلما كانت غنية بالمغنيسيوم. تعتبر حبوب الكاكاو تسمية خاطئة إلى حد ما لأنها ليست حبة فول أو بقوليات، ولكنها في الحقيقة بذرة شجرة ثيوبروما كاكاو.

8. الأفوكادو

تحتوي ثمرة الأفوكادو على 29 مغم من المغنيسيوم لكل 100 غرام، بمتوسط وزن يبلغ حوالي 170 غرام. إن الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الجيدة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعد أيضًا رائعة لوظيفة الدماغ.

اعتبارات إضافية.

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