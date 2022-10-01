أثناء الحمل.. 5 طرق لتخفيف آلام الظهر والرقبة

الوكيل الإخباري - تعتبر آلام الظهر والرقبة من أكثر المشاكل المعروفة أثناء الحمل، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50٪ من النساء الحوامل يعانين مستوى معيناً من الألم.

اضافة اعلان



وقد يكون ألم الظهر أو الرقبة ممكنًا خلال أي وقت من فترة الحمل، لكنه يحدث عادةً في وقت لاحق منه، أي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.. إليكِ الأسباب الشائعة والخطوات التي يمكنك اتخاذها للتعامل مع الألم الذي تعانينه.



في ما يلي 5 علاجات لمنع آلام الظهر والرقبة أثناء الحمل:



1 . الحركة

يمكن التعامل مع آلام الظهر والرقبة عن طريق إجراء تغييرات في وضعيتك أثناء الجلوس والوقوف، وحاولي أن تبقي ظهركِ مستقيماً واسحبي بطنكِ للداخل، وعند النهوض من السرير، قومي دائماً بالتدحرج إلى جانب واحد مع تغيير الوضع بعد فترة، وتجنبي ارتداء الكعب.



2 . ابقي نشيطة



تساعد التمارين المنتظمة والتدريبات الآمنة، أثناء الحمل، على إطالة عضلاتكِ، وإرخاء جسمكِ، وتخفيف التوتر.



3 . استخدمي وسادة



حافظي على نشاطكِ، لكن عليكِ الاستراحة أيضاً على جانبكِ الأيسر مع وضع وسادة بين ساقيكِ، وسيساعد هذا أيضاً في تقليل الألم.



4 . كمادات باردة

يمكن أن يساعد الضغط الدافئ أو البارد في تخفيف آلام الرقبة والظهر إلى حد ما، ويجب استخدامه على فترات منتظمة، لأنه يخفف تشنج عضلاتكِ، ويسمح لها بالاسترخاء، والوخز بالإبر طريقة أخرى للتغلب على الألم.



5 . التدليك

يساعد تدليك أجزاء جسمكِ بشكل كبير في منع آلام الظهر والرقبة من أن تكون شديدة، وسيقلل هذا صلابة العضلات والأنسجة، علاوة على ذلك فإنه يطور تدفق الدم، ويقلل مشاعر القلق والتوتر.

زهرة الخليج