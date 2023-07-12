أثناء السفر بالطائرة أو السيارة.. ما هي جلطة الساق وكيفية تجنبها

الوكيل الإخباري- حذر مركز طب السفر الألماني من الجلوس طويلاً أثناء السفر، قائلاً إنه يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، لأن قلة الحركة لمدة طويلة تجلط الدم في السيقان وتسد الأوردة.



وأوضح المركز أن هذا الخطر يرتفع خاصة لدى المرضى بالقلب والدوالي، الذين يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو في الرئة.

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ونصح المركز هؤلاء باستشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة أو الرحلات الطويلة بالسيارة لمعرفة إذا كان يجب ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.



وللوقاية من تجلط الدم أثناء السفر، يجب النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في السيقان، مع ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلاً عن الإكثار من شرب السوائل مثل الماء، وشاي الأعشاب، والعصائر المخففة.

