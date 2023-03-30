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الخميس، 30-03-2023 11:11 ص

أخصائي أورام يكشف أخطر عمر للإصابة بسرطان البروستاتا

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الوكيل الإخباري-أعلن الطبيب الروسي ألكسندر سيرياكوف أخصائي الأورام، أن سرطان البروستاتا يكون أكثر عدوانية في سن الشباب، لذلك يتطلب إجراءات علاجية فعالة.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن سرطان البروستاتا هو سرطان غير متجانس. أي أن بعض أنواعه تكون ذات عدوانية شديدة وأخرى أقل عدوانية. والأنواع العدوانية تنتقل إلى العقد اللمفاوية، وتصل نقائلها إلى الرئتين والكبد وأعضاء الجسم الأخرى.

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ويقول: "غالبا ما يصيب الشكل الأقل عدوانية من سرطان البروستاتا الرجال الذين أعمارهم 80 عاما وأكثر، ويكون مساره هادئا وعمليا ليس له تأثير يذكر في البقاء على قيد الحياة. أما سرطان البروستاتا لدى الشباب فيكون أكثر عدوانية ويتطلب علاجا فعالا مضادا للسرطان".


ويشير سيرياكوف إلى نتائج الدراسة التي أجراها فريق دولي يمشاركة علماء روس.
ويقول: "بصراحة تلهم اكتشافات العلماء في مجال البحوث الوراثية الجزيئية للسرطان. وأن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة Non-coding RNA Research عن اكتشاف مؤشر لسرطان البروستاتا تستحق الاهتمام".


ويضيف: الطفرة الجينية miR-153 لا توجد فقط في سرطان البروستاتا ، بل وفي سرطان الثدي وسرطان المعدة وأورام الرأس والرقبة. وفي كل حالة من هذه الحالات، ولكن لم يقيم إلى الآن الدور التنبئي لهذه الطفرة الجينية.


ووفقا له يجب مواصلة دراسة هذه المسألة لتشمل عددا أكبر من المشاركين من اجل تحديد الدور التنبئي لهذه الطفرة الجينية بدقة عالية".

 

روسيا اليوم

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