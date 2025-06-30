تغيير بسيط في النظام الغذائي قد يفقدك نصف كيلوغرام أسبوعيا

الوكيل الإخباري- يتجه الكثيرون نحو تغيير عاداتهم الغذائية للسيطرة على الوزن، حيث أثبتت الدراسات أن نوعية الطعام الذي نتناوله تؤثر بشكل مباشر على عملية حرق الدهون والصحة العامة.

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وبهذا الصدد، أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الامتناع عن تناول اللحوم لمدة قصيرة يمكن أن يساعد على فقدان حوالي نصف كغ أسبوعيا.



وشارك في الدراسة 62 شخصا يعانون من زيادة الوزن، وطلب منهم اتباع نظام نباتي أو نظام غذائي متوسطي صحي لمدة 16 أسبوعا، ثم التبديل بين النظامين بعد فترة راحة 4 أسابيع.



وركز النظام المتوسطي على تناول الخضراوات الطازجة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون واللحوم الخالية من الدهون كالأسماك والدجاج.