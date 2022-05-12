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الخميس، 12-05-2022 12:37 م

أخطاء شائعة تسبب مشاكل للأسنان

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الوكيل الإخباري - تتنوع الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الناس وتضر بأسنانهم منها عدم استبدال الفرشة بشكل متكرر وطريقة تفريش الأسنان وأوقات خاطئة  يتم فيها تنظيف الأسنان، وعدم الاهتمام بأسنانك ولثتك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

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عدم التنظيف بالفرشاة لفترة كافية:
يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة جزءًا مهمًا جدًا من روتيننا اليومي، وإذا لم نمنحه الوقت الكافي، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل الأسنان مثل التجاويف على المدى الطويل، يوصي أطباء الأسنان بأن يكون تنظيف أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة هو الوقت المثالي.

 

عدم استبدال فرشاة أسنانك بشكل متكرر:
تأتي فرش الأسنان أيضًا مع تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن قلة قليلة من الناس يعرفون ذلك، يمكن أن تحتوي فرشاة الأسنان القديمة على الكثير من البكتيريا وتسبب ضررًا للأسنان والفم، كلما زاد استخدامك لفرشاة أسنان قديمة ، قلت فعاليتها بمرور الوقت، يوصي أطباء الأسنان بضرورة استبدال فرشاة الأسنان بعد كل 3-4 أشهر .

 

تنظيف الأسنان بقوة:
يعتبر التنظيف بالفرشاة بالقوة يمكن أن يتسبب في مشاكل الأسنان مثل نزيف اللثة إذا لم يتم بشكل صحيح، يعتبر تطبيق المقدار الصحيح من الضغط هو المفتاح للتنظيف المناسب بالفرشاة، يشمل أفضل تنظيف بالفرشاة إزالة جميع جزيئات الطعام والبلاك من أسنانك، وفقًا لأطباء الأسنان ، فإن إمساك فرشاة الأسنان بثلاثة أصابع فقط هو أفضل طريقة لتنظيف الأسنان بالفرشاة. وإذا كان هناك حساسية ، فاستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

 

تنظيف الأسنان بقوة:
يعتبر التنظيف بالفرشاة بالقوة يمكن أن يتسبب في مشاكل الأسنان مثل نزيف اللثة إذا لم يتم بشكل صحيح، يعتبر تطبيق المقدار الصحيح من الضغط هو المفتاح للتنظيف المناسب بالفرشاة، يشمل أفضل تنظيف بالفرشاة إزالة جميع جزيئات الطعام والبلاك من أسنانك، وفقًا لأطباء الأسنان ، فإن إمساك فرشاة الأسنان بثلاثة أصابع فقط هو أفضل طريقة لتنظيف الأسنان بالفرشاة. وإذا كان هناك حساسية ، فاستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

 

تنظيف الأسنان بالفرشاة في الأوقات الخاطئة:
 هناك افتراض بأن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الأكل أو الشرب يمكن أن يزيل جميع البكتيريا من الفم ولكن هذا افتراض خاطئ تمامًا، يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول أو شرب شيء حمضي إلى الإضرار بمينا أسنانك، حيث يمكن أن يتسبب تنظيف الأسنان في زيادة دفع الحمض إلى مينا الأسنان، ينصح الطبيب بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الفرشاة أو غسل فمك بالماء.

 

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