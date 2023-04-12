أخطاء شائعة عن تناول أدوية حموضة المعدة

الوكيل الإخباري- يعاني بعض المصابين بحموضة المعدة من عدم فعالية الأدوية في التخلص من الأعراض المزعجة التي يشعرون بها، مثل الحرقان وألم الصدر، دون معرفة السبب وراء ذلك.



في السطور التالية، نستعرض أسباب واخطاء تؤدي لعدم فعالية أدوية الحموضة، وفقًا لموقع "Health".



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1- التشخيص الخاطئ

قد تفشل أدوية الحموضة في علاج بعض المرضى، إذا كانت غير مناسبة للمشكلة الصحية المصابين بها، لذلك يجب زيارة الطبيب، لتشخيص سبب الأعراض على وجه الدقة، عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة.



ويرجى العلم أن الحموضة تتشابه مع بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب، في الأعراض، وهذا يفسر سبب خطأ التشخيص الذي يقع فيه الكثيرون.



2- تناول الدواء دون تغيير النظام الغذائي

تناول أدوية الحموضة دون الحرص على الابتعاد عن الأطعمة التي تؤدي للإصابة بها، مثل الحمضيات والمقليات والكافيين، قد يقلل من فعاليتها.





3- تناول الدواء بشكل خاطئ

يجب تلقي أدوية الحموضة في ضوء المواعيد المحددة من قبل الصيدلي أو الطبيب المعالج، مثل مثبطات مضخة البروتون، لا بد من الحصول عليها قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.





4- التوقف عن تناول الدواء دون مراجعة الطبيب

يتوقف بعض المرضى عن تناول أدوية الحموضة فور الشعور بالتحسن، مع العلم أن هذا القرار من الضروري مراجعة الطبيب المعالج قبل الإقدام عليه.

الكونسلتو الطبي