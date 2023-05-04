أسباب ارتفاع حرارة الجسم في الصيف.. إليك طرق لخفضها

الوكيل الإخباري-مع حلول فصل الصيف قد يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يثير القلق والتوتر خوفًا من الإصابة بأي أمراض، وبالتالي يجب استشارة الطبيب المختص فورًا خاصًة إذا استمر العرض لفترة طويلة.



نستعرض في التقرير التالي أبرز الطرق لخفض درجة حرارة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم

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يمكن أن تتسبب بعض العوامل في ارتفاع درجة حرارة الجسم بما في ذلك:



- الإصابة بمرض التهابي، مثل العدوى.

- الإصابة باضطراب الغدة الدرقية المعروف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية.



- قضاء الوقت في طقس شديد الحرارة ورطب.



- ممارسة الرياضة في طقس شديد الحرارة.



- ارتداء ملابس ضيقة، وبالتالي تحبس الرطوبة في الجسم.



- تناول الأطعمة الحارة أو الزيتية أو المقلية.



- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



- الإصابة بحالات طبية معينة تؤثر على درجة حرارة جسمك، مثل أنواع التهاب المفاصل وسرطان الدم والاضطرابات العصبية.



- تناول الأدوية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين.



- جفاف الجسم حيث يقلل من القدرة على التعرق.



طرق خفض درجة حرارة الجسم

هناك العديد من الطرق البسيطة التي تساعد على خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة من بينها:



1-حمام القدم الباردة

يساعد وضع القدم في حمام الماء البارد على تبريد الجسم وزيادة استرخاء الجسم حيث يفضل وضع القدم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، كما يمكن إضافة زيت النعناع للحصول على نتائج أفضل.



2-ماء جوز الهند

يعتبر شرب ماء جوز الهند من الطرق الرائعة لإنعاش الجسم وترطيبه بشكل كبير، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، مما تجعل هذا الماء رائع لإعادة ترطيب الجسم عند التعرض للإجهاد الحراري.



3-النعناع

يعرف النعناع بخصائصه المبردة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من المنثول، وبالتالي فهو يساعد على تبريد الجسم جيدًا حيث يمكن تناول النعناع بارد أو ساخن وفي حالة تناوله ساخن فهو يزيد من التعرق ومن ثم تهدئة الجسم.



4-تناول الأطعمة المرطبة

من الضروري أن يحرص الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم على تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والفراولة والخيار، كما يمكن تناولها في صورة عصير مع إضافة الثلج لزيادة كمية الماء.



5-ارتداء ملابس مناسبة

يساعد ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن أو الكتان أو الحرير في تقليل درجة حرارة الجسم المرتفعة، لذلك يجب الابتعاد عن الملابس المصنوعة من المواد الصناعية للحفاظ على برودة الجسم خاصة أثناء ممارسة الرياضة.



6-اللبن

يساعد شرب اللبن الرائب على تهدئة الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تساعد في استعادة الطاقة الطبيعية للجسم، ويمكن إضافة النكهات له مثل العسل أو الزبادي أو الفواكه مما يساعد على تعزيز قيمته الغذائية.



الكونسلتو الطبي

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