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الثلاثاء، 02-05-2023 03:25 م

5 مشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض في الصيف

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الوكيل الإخباري- لا يتمكن بعض الأشخاص من تحمل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يتأثر الجسم بذلك وتتأثر مستويات ضغط الدم وقد تنخفض لدى بعض الأشخاص، ما يتسبب في الإصابة بالهبوط والإغماء، لذا يوصي الأطباء بترطيب الجسم المستمر وتناول السوائل.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بمشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض في الصيف، وفقًا لجامعة هارفارد الأمريكية وموقعي " Food.ndtv" و"Health line".

مشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض في الصيف


1-الماء
يؤثر الجفاف بشدة على حجم الدم عن طريق تقليله، قد يؤدي انخفاض حجم الدم إلى انخفاض ضغط الدم، من الضروري جدًا الحفاظ على الرطوبة، خاصًة عند ممارسة الرياضة مع شرب الكثير من الماء أو سوائل تنشط الجسم مثل ماء جوز الهند.


2-العرقسوس
قد يساعد شرب شاي العرقسوس في رفع مستويات ضغط الدم المنخفضة للغاية، هذا لأن شاي العرقسوس قد يقلل من تأثير الألدوستيرون وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم تأثير الصوديوم على الجسم، بالتالي ارتفاع مستويات ضغط الدم المنخفضة.


3-القهوة
من المعروف أن الكافيين يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، قد يساعد في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب، لذا يوصي خبراء التغذية بشرب كوبًا من القهوة أو الشاي، عند انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوار المفاجئ.


4-أوراق التولسي
قد يساعد تناول شاي أوراق التولسي في الصباح على تنظيم مستويات ضغط الدم الطبيعية، تحتوي أوراق التولسي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، التي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى يوجينول، التي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.


5-عصائر الفاكهة
تحتوي عصائر الفواكه الطازجة على فيتامين ب 9 أو المعروف أيضًا بحمض الفوليك، الذي يعتبر مصدرًا غذائيًا قويًا في الوقاية من فقر الدم والأنيميا وبالتالي تحسن صحة الجسم العامة والوقاية من التعب والضعف وعدم انتظام ضربات القلب.

 

 

الكونسلتو الطبي

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