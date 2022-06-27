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الإثنين، 27-06-2022 03:22 م

أسباب الإصابة باعوجاج الأنف

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن اعوجاج/انحراف الحاجز الأنفي يحدث لأسباب عدة، أبرزها النمو المفرط للخلايا الغضروفية وربما الخلايا العظميه في الأنف، مما يسبب بروز جزء في الحاجز سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى.


وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى التعرض لإصابة بالأنف وتعاطي الكوكايين. وأضافت الرابطة أن أعراض اعوجاج الحاجز الأنفي تتمثل في صعوبة التنفس من الأنف وتراجع حاسة الشم ونزيف الأنف المتكرر والشخير والصداع واضطرابات النوم والإصابة المتكررة بالزكام والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية.


وفي الحالات البسيطة، يتم علاج اعوجاج الحاجز الأنفي بواسطة الأدوية مثل مستحضرات الكورتيزون الموضعية، في حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة لتصحيح الاعوجاج.

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