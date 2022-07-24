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الأحد، 24-07-2022 04:17 م

أسباب الإمساك عند الرضع

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الوكيل الإخباري - يُعد الإمساك مشكلة شائعة عند الرضع والأطفال وهو سبب ما يقرب من 3% من زيارات طبيب الأطفال. ويُعرَّف الإمساك عادةً على أنه قلة حركات الأمعاء التي تكون قاسية ومؤلمة.

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لكن، من المهم معرفة أن بعض الرضع وخاصة أولئك الذين يتغذون على حليب الأم حصريا، يتبرزون كل يومين أو ثلاثة أيام تقريبا ويكون برازهم طري بدون أي مشاكل، فهذه الفئة من الرضع لا تصنف على أنها تعاني من الإمساك، بل يجب أن يكون البراز قاسيا ومؤلما مع مغص وعدم ارتياح وحتى نقصان للشهية.

 

أسباب الإمساك عند الرضع
- على الرغم من أن بعض الآباء يفهمون الدور الذي يلعبه الكثير من حليب البقر، والنظام الغذائي منخفض الألياف، وعدم شرب كمية كافية من السوائل في الإسهام في الإمساك، فقد يكون لديهم أطفال آخرين يتبعون نفس النظام الغذائي ولا يعانون من الإمساك. لهذا، قد يستمرون بنفس النظام الغذائي للطفل الذي يعاني الإمساك.
- بالإضافة إلى عادات الأكل لدى طفلك، فإن العامل الرئيسي الآخر الذي يساهم في الإمساك هو حركات الأمعاء النادرة، حيث قد يمتنع الطفل من التبرز بعد تجربة مؤلمة للتبرز وهذا قد يؤدي للإمساك مرة أخرى، فهو يخلق حلقة مفرغة.
- سبب شائع آخر للإمساك وندرة البراز هو التجربة السيئة في التدريب على استخدام الحمام.
- وعلى الرغم من ندرتها، إلا أن هناك بعض الأسباب الطبية للإمساك، مثل مرض هيرشسبرونغ والتليف الكيسي وقصور الغدة الدرقية.
- وغالبًا ما يوجد الإمساك أيضًا عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل السنسنة المشقوقة ومتلازمة داون والشلل الدماغي.
- ويمكن أن يكون الإمساك من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية.

 

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