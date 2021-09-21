الوكيل الإخباري - التنميل في فروة الرأس قد يكون بسبب الضعف في العضلات أو وجود مشكلة في الأعصاب. فيما يلي أسباب تنميل فروة الرأس وطرق التخلص من القشور.

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قد يعاني بعض الأشخاص من التنميل في فروة الرأس وقد يكون مؤقتا في معظم الحالات، حيث يشعر المصابون بالحكة والحرقان والتنميل والذي قد يستمر لوقت قصير وينتهي.

فيما يلي أسباب التنميل والألم في فروة الرأس وكيفية علاج فروة الرأس الملتهبة، وتنظيفها من القشور والدهون.





أسباب التنميل في فروة الرأس:

- وجود مشكلة في وظيفة أحد الأعصاب.

- اختلال التوازن في كيمياء الجسم، والذي يتسبب في الضرر في وظيفة العصب.

- الضعف الشديد في العضلات.

- تهيج الجلد نتيجة استخدام بعض منتجات العناية بالشعر، وخاصة التي تحتوي على مواد كيميائية.

- الإصابة ببعض المشكلات الجلدية التي تتسبب في الحكة والحرقة والتنميل في فروة الرأس، ومن أبرزها الصدفية والتهاب الجلد والعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

- الإختلال الهرموني عند النساء وخاصة في فترة الدورة الشهرية وأثناء الحمل من الممكن أن يتسبب في التنميل في فروة الرأس.

- المصابون بمرض الفيبروميالجيا يكون لديهم حساسية مفرطة نحو الألم مما يجعلهم يشعرون بالتنميل في فروة الرأس والصداع.

- كما قد يرجع تنميل فروة الرأس إلى عدم الاهتمام بالنظافة، والإصابة بقمل الرأس.

- التعرض إلى القلق والتوتر المستمر أو الصداع النصفي.

- تناول بعض أنواع من الأدوية والعقاقير.

- العلاج الإشعاعي يتسبب في تنميل الرأس.

أسباب ألم فروة الرأس من الوسط:



- وجود مرض في فروة الرأس ومنها الفطريات والتهاب الجلد الدهنية أو الصدفية أو الأكزيما.

- معاملة الشعر بقسوة، وشد الشعر أثناء التصفيف.

- الإجهاد في العضلات والذي عادة يكون بسبب المكوث على وضعية واحدة لفترة طويلة، مثل الجلوس أمام الحاسوب لوقت طويل.

- الإصابة بالجيوب الأنفية أو الصداع النصفي.

- قد يرجع ألم فروة الرأس إلى بعض العوامل النفسية.

علاج فروة الرأس الملتهبة:

- عند وجود التهاب في فروة الرأس لابد من اللجوء إلى العلاج السريع منعا لحدوث المشكلات ويشمل العلاج ما يلي:

- اللجوء إلى المراهم الطبية والكريمات المضادة للالتهابات تحت إشراف الطبيب، والتي تساعد على التقليل من أعراض الألم والتهيج الناتج عن الالتهابات.

- استخدام منتجات العناية بالشعر.

- المضادات الحيوية التي تساعد على القضاء على العدوى البكتيرية.

- من الممكن اللجوء إلى وضع مكعبات من الثلج على فروة الرأس وتركها 10 دقائق.

- تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على التخلص من ألم فروة الرأس الملتهبة.

المصدر - العين الإخبارية

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