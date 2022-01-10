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الإثنين، 10-01-2022 04:07 م

أسباب برودة القدمين قد تدل على أمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - يعتبر الشعور ببرودة القدمين أمراً طبيعياً من وقت لآخر، ولكن تواجه بعض النساء برودة القدمين بشكل دائم؛ خصوصاً في فصل الشتاء.

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التوتر الشديد أو القلق

قد يؤدي التعرّض لتوتر شديد أو قلق أيضاً إلى برودة القدمين عند النساء؛ فمن ردود فعل الجسم الطبيعية على التوتر أو العصبية، ضخ الأدرينالين في مجرى الدم، وأثناء دورانه، يتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية في الأطراف؛ مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

 

نمط الحياة
يمكن أن يكون لضعف الدورة الدموية المتدفقة في القدمين عند النساء مجموعة متنوعة من الأسباب؛ فقد يؤدي العيش بأسلوب حياة مستقر أو الجلوس على مكتب طوال اليوم، إلى بطء الدورة الدموية في الساقين والتسبب في برودة القدمين.

 

فقر الدم

فقر الدم هو حالة تحدث عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جداً من خلايا الدم الحمراء الطبيعية في الجسم، وهو من الأمراض الشائعة لدى النساء، يمكن أن يكون هذا بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك نقص الحديد أو فيتامين بي 12 أو حمض الفوليك، أو أمراض الكلى المزمنة.

 

 الإصابة بالسكري
قد يكون المصابون بداء السكري معرضين لخطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، مثل برودة القدمين أو اليدين.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر إلى تضييق الشرايين وانخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة؛ مما قد يؤدي إلى برودة القدمين.

 

سيدتي

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