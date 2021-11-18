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الخميس، 18-11-2021 02:01 م

أسباب تنميل اليدين باستمرار

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الوكيل الإخباري - هل تشعرين بخدر أو تنميل في اليدين باستمرار؟ إذا كان جوابك إيجابياً، فعليك البحث عن أسباب تنميل اليدين؛ لأنها متعددة وكثيرة وبعضها يتصل بأمراض خطيرة.

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قد ينتج تنميل أو خدر اليدين عن تلف، أو تهيُّج، أو ضغط أحد الأعصاب أو أحد التفرعات العصبية لأحد الأعصاب الموجودة في الذراع والرسغ.

تشمل الأسباب المحتملة لتنميل اليدين (سواء يدًا واحدة أو الاثنتين) ما يلي:

* الحالات الصحية المتصلة بالدماغ والجهاز العصبي:
- داء الفقار الرقبية.
- متلازمة غيلان باريه.
- متلازمات الأباعد الورمية للجهاز العصبي.
- الاعتلال العصبي المحيطي.
- إصابة الحبل الشوكي.
- السكتة الدماغية.
- إصابة جسدية أو إصابات ناتجة عن فرط التدريب.
- إصابة الضفيرة العضدية.
- متلازمة النفق الرسغي.
- متلازمة نفق عظم الزندي.
- التثليج.

 

* الأمراض المزمنة:
- الداء النشواني (تراكم البروتينات غير الطبيعية في أعضاء الجسم).
- مرض السكري.
- التصلب المتعدد.
- مرض رينود.
- متلازمة شوغرن.

 

* الأمراض المُعدية:
- داء لايم.
- مرض الزهري

 

*الآثار الجانبية لبعض العلاجات:
- العلاج الكيميائي.
- أدوية فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز).

 

* أسباب أخرى:
- التكيس العقدي.
- التهاب وعائي.
- نقص الفيتامين بي 12 B12 في الجسم.

 

المصدر- سيدتي 

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