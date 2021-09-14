أسباب حكة فروة الرأس

الوكيل الإخباري - تعد حكة الرأس واحدة من الأعراض الشائعة جدا لكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أسباب أخرى، مثل وضع مواد معينة على فروة الرأس، وقد تكون مصحوبة بتورّم واحمرار.

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* ما سبب حكة فروة الرأس وما أعراضها؟





1- القشرة والتهاب الجلد الدهني

قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني، هي الأكثر شيوعا عندما يتعلق الأمر بأسباب حكة فروة الرأس، حيث تحدث الحكة والالتهاب في فروة الرأس نتيجة لاستجابة الجسم للنمو المتزايد للخمائر،وتتواجد هذه الخمائر عادة في فروة الرأس والمناطق الأخرى من الجسم التي ينمو فيها الشعر، وبالرغم من أن تواجد الخمائر في جسم الإنسان شائع وطبيعي، لكن التزايد غير الطبيعي لهذه الخمائر هو ما يخلق المشكلة.

2- رد فعل تحسسي تجاه الأطعمة والشامبوهات

يمكن أن تحدث الحساسية من مصادر عديدة، ولكنّ اثنين من أكثر المصادر شيوعا، هما الطعام والشامبو الخاص بك.

وهناك الكثير من الأطعمة مثل السكر المعالج والفول السوداني ومنتجات الصويا التي تحتوي على صفات مسببة للالتهابات والعدوى الفطرية، فإذا لم تتجنبهم من المحتمل أن تصاب ببعض المشاكل الصحية كالعدوى الفطرية أو ردود الفعل التحسسية.

3- مرض مناعي ذاتي

الصدفية هي مرض مناعي ذاتي مزمن، وأعراض الصدفية تشمل، الاحمرار وبقعا متقشرة على الجلد أو فروة الرأس. وعلى الرغم من أننا نعلم أن الصدفية وراثية، إلا أن الخبراء ليس لديهم فهم واضح للسبب.

4- سعفة الرأس (فطريات الرأس)

سعفة الرأس هي عدوى فطرية معروفة باسم السعفة، والتي غالبا ما تسبب العدوى في منطقة فروة الرأس، وتحدث نتيجة الانتشار العميق للفطريات في بصيلات الشعر، ويمكن أن تتطور إلى بقع مستديرة من تساقط الشعر، وغالبا ما تظهر على شكل طفح جلدي، وقد تكون لها رؤوس سوداء بارزة.

5- القمل من أسباب حكة الرأس والرقبة

كان الاعتقاد السائد أن قمل الرأس يحدث فقط مع الأطفال في المدرسة، ولكن تلك المخلوقات الصغيرة يمكن أن تغزو رأس الشخص البالغ أيضا، وفي الواقع القمل يفضل الشعر النظيف.

المصدر - صحتك

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