أسباب ظهور الثآليل في الرقبة وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - تعد الثآليل التي تظهر على الرقبة من الأمور التي تسبب إزعاجاً للبعض، لذا يسأل كثيرون عن أسباب ظهورها وطرق علاجها الطبية والطبيعية.

اضافة اعلان



قد يلاحظ البعض ظهور بعض الزوائد الجلدية الصغيرة على الرقبة والتي قد تثير القلق، وهذه الزوائد تسمى الثآليل، ويوجد العديد من الأسباب التي تتسبب في حدوثها والتي نذكرها في التقرير التالي، كما نتعرف على علاج الثآليل في الرقبة.

أسباب ظهور الثآليل في الرقبة:





يتم انتقال الفيروس عن طريقة التلامس مع شخص مصاب بالفيروس أو استخدام الأدوات الشخصية للغير.

يوجد العديد من العوامل التي تساعد في الإصابة بالثآليل في الرقبة ومنها:

- ضعف الجهاز المناعي بالجسم.

- عامل السن حيث أنه يصيب بشكل أكبر الأطفال والمراهقين.

- عدم تجفيف الجلد جيدًا وتركه رطبًا.

- الإصابة بعدوى الفيروس الحليمي البشري للعديد من المرات.

- إصابة الرقبة بجرح مما يؤدي إلى سهولة دخول الفيروس إلى الجلد.

علاج الثآليل في الرقبة:

عليك بالتوجه إلى طبيب الأمراض الجلدية لإزالة الثآليل باستخدام الأجهزة الطبية، ومن الطرق التي يلجأ إليها الطبيب ما يلي.

- العمليات الجراحية الصغرى والتي تعمل على إزالة الثآليل من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة.

- استخدام الأدوية الموضعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الساليسيليك والتي تساعد على التخلص من الثآليل.

- يمكن التخلص من الثآليل من خلال الليزر والذي يعد الطريقة الأسهل لإزالتها.

- كما من الممكن أن يتم علاج ثآليل الرقبة من خلال العلاج بالتبريد، وهذا من خلال استخدام الطبيب النيتروجين السائل على الثآليل مباشرة وبعد أسبوع تتساقط الثآليل.

العين الإخبارية