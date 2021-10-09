الوكيل الإخباري - عند التعرض لحادثة أو ضربة ما، تظهر كدمات على الجلد تتفاوت ألوانها بين الحمراء والخضراء والزرقاء، وهي نتيجة طبيعية لاحتباس الدم تحد الجلد نتيجة الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية الصغيرة.

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وتكون الكدمات مؤلمة عادة في بدايات الإصابة، لكن الألم يخف تدريجياً لتختفي الكدمة في مرحلة لاحقة، وهي كلها أمور طبيعية لا تستدعي القلق.

أسباب ظهور الكدمات في الجسم دون سبب



يشير موقع Dailymedicalinfo إلى أن الكدمات الصغيرة الناجمة عن ضربة أو صدمة ما، يمكن أن تشفى خلال عدة أيام، في حين أن الضربة القوية تلحق الضرر الشديد بالعظام ما يتسبب بحدوث نزيف عميق وكدمات قد تستغرق عدة أسابيع قبل أن تشفى.



وقد يلاحظ البعض وجود كدمات زرقاء على الجسم دون سبب أو يصعب تذكر أسبابها، وهي أمور قد لا تشير لحالات صحية خطيرة. ويصاب الإنسان بالكدمات بسهولة مع التقدم بالسن نتيجة ضعف الأوعية الدموية وترقق الجلد، كما أن وجود تاريخ عائلي للكدمات يمكن أن يؤدي لظهورها عند البعض. إلا أن حدوث تغير مفاجئ في عدد الكدمات يتطلب مراجعة الطبيب المختص.



1 - تناول بعض الأدوية المخففة للدم: مثل الأسبرين ينتج عنه الإصابة بنزيف وكدمات زرقاء في الجسم.

2 - الخضوع لبعض العلاجات: منها العلاجات العشبية كتناول اليانسون والجينسنج وغيرها يؤدي لضعف الأوعية الدموية وظهور الكدمات.

3 - تناول بعض مضادات الإكتئاب يتسبب بظهور الكدمات على الجسم.

4 - أمراض الكبد: مع تقدم هذه الأمراض، يصبح الكبد عاجزاً عن إنتاج البروتينات المساعدة على تجلط الدم، ونتيجة لذلك تظهر الكدمات الزرقاء في الجسم.

5 - إضطرابات النزيف: يمكن لبعض الحالات الوراثية أن تؤدي إلى تجلط الدم والإصابة باضطرابات النزيف، من ضمنها مرض الهيموفيليا. ويمكن أن يسبب اضطراب النزيف بظهور كدمات بسيطة على الجسم، لكن هناك احتمال للإصابة بنزيف شديد أو مهدد للحياة نتيجة هذه الإضطرابات.

6 - نقص الفيتامينات: تعمل بعض الفيتامينات بمثابة الشافي للعديد من المشاكل الصحية وتساعد على تجلط الدم وتكوين الجلطات لوقف النزيف الخاص بفيتامين ك، وأي نقص في مستويات هذه الفيتامينات في الجسم يمكن أن يؤدي لظهور كدمات في الجسم. ومعروف أن نقص فيتامين سي يمكن أن يؤدي لحالة مرضية معروفة بالإسقربوط .

7 - يمكن أن تؤدي بعض الفيتامينات إلى شفاء الجسم وتجلط الدم، فيمكن أن يُسبب نقص فيتامين سي حالة تُعرف بإسم الإسقربوط، وغالباً ما يمكن ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب لدى البالغين بسبب نقص فيتامين ك.

8 - التهاب الأوعية الدموية: الذي يسبب في ظهور كدمات زرقاء في الجسم، إضافة لضيق التنفس وظهور قرح أو كتل على الجلد.

9 - فرفرية الشيخوخة: وهي حالة تصيب كبار السن عادة وتؤدي لظهور كدمات ظرقاء على الذراعين واليدين بشكل خاص. ويجب إدراك هذه الكدمات فور حدوثها وحماية الجلد من الإصابة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس.

10 - السرطان: في حالات نادرة جداً، قد تظهر الكدمات الزرقاء في الجسم نتيجة الإصابة بالسرطان، ومنها أنواع السرطان التي تؤثر على الدم ونخاع العظم مثل سرطان الدم.

المصدر - هي

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