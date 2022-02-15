أسباب متلازمة النفق الرسغي وطرق علاجها

الوكيل الإخباري - متلازمة النفق الرسغي أو ما تسمى بانحباس العصب المتوسط هي حالة صحية تحدث في معصم اليد تسبب بعض الأعراض، وهي نتيجة للضغط على أعصاب معصم اليد، وتعد هذه المتلازمة شائعة لدى النساء يمكن أن تعيق ممارسة الحياة اليومية ويجب علاجها فور الإصابة بها لتفادي الخضوع للجراحة لعلاجها، وعن أسبابها وأكثر نتعرف على الآتي.





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أسباب متلازمة النفق الرسغي



1 - السمنة وزيادة الوزن والحمل حيث يسبب ذلك زيادة الضغط على المفاصل.

2 - الضغط على المعصم سواء بكثرة العمل أو استخدام الأجهزة الحديثة بكثرة أو استخدام أدوات بطريقة غير صحية، أو التعامل مع الآلات المتحركة أو التي بها اهتزاز متكرر.

3 - التعرض للإصابات في المعصم مثل الكدمات أو الكسر مما يضر الأعصاب ويسبب متلازمة النفق الرسغي.

4 - بعض الأمراض تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أعراض متلازمة النفق الرسغي

1 - ألم في معصم اليد يزيد مع الحركة.

2 - ألم يمكن أن يمتد من اليد إلى الذراع والكتف.

3 - شعور بتنميل ووخز في كف اليد والأصابع يزيد في الليل قبل النوم.

4 - عدم القدرة على استخدام اليد بشكل جيد.

علاج متلازمة النفق الرسغي



1 - إعطاء المريض حقن الكورتيزون في معصم اليد المصاب.

2 - إعطاء المريض أدوية مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.

3 - وضع جبيرة مؤقتو أو دائمة لتثبيت المعصم.

4 - الخضوع لعملية جراحية تهدف إلى تخفيف الضغط عن طريق قطع الرباط الذي يتسبب بالضغط على العصب المتوسط.



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