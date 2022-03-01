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الثلاثاء، 01-03-2022 03:56 م

أسباب نزيف الأنف في الشتاء

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الوكيل الإخباري - يعد نزيف الأنف المفاجئ أمراً شائعاً، يحدث للكثيرين ومن مختلف الشرائح العمرية، لكنه في الغالب ليس خطيراً، ويختفي من تلقاء نفسه. كما يمكن علاجه بسهولة في المنزل.

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ما هي أسباب حدوث نزيف الأنف في الشتاء وطرق العلاج؟ العلاج في الآتي:

 

- الأول أنه "في فصل الشتاء يحدث ترقق في الغشاء المخاطي للأنف، وأنظمة التدفئة في ‏المنازل والسيارات تجفف الهواء، بينما يتسبب الصقيع في الشوارع في تلف الغشاء المخاطي ‏للأنف ونتيجة لهذا التعرّض، يصبح أكثر عرضة لخطر النزيف".‏
- الثاني هو "التغيرات في الضغط الجوي الذي تتبدل غالباً في فصل الشتاء؛ وعندما تحصل زيادة في الضغط الجوي، ‏يمكن أن تتلف الأوعية، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى نزيف في الأنف".‏

 

ويشير بعض الأطباء إلى سبب آخر لنزيف الأنف، وهو حالات الحساسية التنفسية وإصابات الأنف واستنشاق كيميائيات مهيجة وتناول الأدوية المسيلة للدم، وكثيراً ما تؤدي محاولة تنظيف الأنف بالإصبع أو إدخال أجسام غريبة في الأنف إلى النزيف وخصوصاً في فصل الشتاء.

 

سيدتي

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