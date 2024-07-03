الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي يحذر من استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن

اصابات بحادث تدهور مركبة في عمان

ندوة تناقش تداعيات حرب غزة على الموارد والبيئة

وكالة كابيتال إنتليجنس ترفع التصنيف الائتماني لـ 12 بنكا أردنيا

ورشة عن إعداد ملخصات السياسات السكانية والصحة الإنجابية

بعد تعرضه لحادث سير.. مناشدة دم عاجلة لشاب في الزرقاء

انتخابات رئاسة إيران.. خامنئي يعلق على نسبة المشاركة

تنويه من وزارة التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 2.1 مليار دولار للأردن

بعد اصابة زوجها .. أردنية تطلق تحذيرا هاماً من نبـات منزلـي

الأربعاء، 03-07-2024 02:37 م

أسباب ومخاطر مقاومة الأنسولين

888


الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري إن عند الإصابة بمقاومة الأنسولين لا تستجيب الخلايا جزئياً، أو على الإطلاق لإشارات الأنسولين، مشيرة إلى أن الآليات الدقيقة، التي تسبب مقاومة الأنسولين في الجسم، لا تزال قيد البحث.

اضافة اعلان


عوامل الخطورة

وأوضحت الجمعية أن العوامل التالية ترفع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين:

 

الوزن الزائد: تفرز الخلايا الدهنية، وخاصة في منطقة البطن، مواد مرسلة تعزز مقاومة الأنسولين. القاعدة الأساسية هي: كلما زادت الدهون في البطن، كان عمل هرمون الأنسولين أسوأ.


قلة ممارسة الرياضة: قلة النشاط البدني تؤدي إلى السمنة، كما أن قلة عمل العضلات تساهم بشكل مباشر في إضعاف تأثير الأنسولين.


التغذية غير الصحية: يؤدي تناول الكثير من الدهون غير المرغوب فيها، والكثير من السعرات الحرارية والقليل جداً من الألياف إلى الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وزيادة مستويات السكر في الدم.


الأعراض

وتتمثل أبرز أعراض مقاومة الأنسولين في ظهور مواضع داكنة، لا سيما في منطقة الإبط، ومؤخرة الرقبة وثنية الركبة، بالإضافة إلى التعب والإنهاك ونوبات الجوع الشديد. وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على مقاومة الأنسولين، والمتمثلة في الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وإلى جانب العلاج الدوائي، يمكن أيضاً مواجهة مقاومة الأنسولين من خلال إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.


24




 




 

 


 

إقرأ ايضا
229545

تحذير من عادة شائعة قد تتسبب في الإصابة بالسكري!

6684dfda4c59b75e9a776149

نهج جديد في محاربة السرطان

202473114620575W9

تعرف على بدائل الحليب النباتية

668267f342360426211c5713

اكتشاف هام يمهد لعلاج جديد لمرض السكري

AC-disease-1024x687

لتجنب الاصابة بنزلات البرد .. اضبط المكيف على هذا الوضع !

202472182231633WC

فول الصويا يحسن انتباه الطفل

أخبار متعلقة
668267f342360426211c5713

اكتشاف هام يمهد لعلاج جديد لمرض السكري

100920024054Depression

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

20246291433712769

الكوابيس.. قد تنبه من هذه الأمراض

2024628191615931BC

صمام القلب.. مشكلة أكثر شيوعاً مما يعتقد بعد الـ60

20246266347172O7

الصيام المتقطع أفضل من أدوية السكري.. في هذه الحالة

3ada2fc4f1d1a1e21ac394bbd65f3d73BLY_944oOm

هل السكري يسبب تساقط الأسنان؟