الوكيل الإخباري - ما هي أضرار القهوة الخضراء على القلب، وقد ذاع صيت القهوة الخضراء في السنوات المنصرمة على أنها واحدة من العناصر الغذائية المفيدة للعديد من الأمور الصحية وعلى رأسها التخسيس وإنقاص الوزن بفضل محتواها من حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على زيادة مستويات هرمون الإديبونيكتين، وهو الهرمون المسؤول عن حرق الدهون.



على الرغم من فوائد حمض الكلوروجينيك العديدة كواحد من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب البكتيريا وتحفز عمل الأيض وعملية الحرق في الجسم، إلا أن الإكثار من هذا الحمض يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على القلب، كونه يزيد من مستويات الأحماض الأمينية التي ترفع بدورها من خطورة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما تزيد من مخاطر حدوث مضاعفات لدى مرضى القلب المزمن.





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واحتواء القهوة الخضراء على الكافيين يمكن أن يسبب زيادة خفقان القلب وتسارع ضرباته خصوصاً في حالة الإكثار من تناول هذه القهوة. لكن الدراسات التي أجريت حول هذه المسألة لم تثبت بشكل تام أن تناول كميات معتدلة من القهوة الخضراء يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.





والإفراط في تناول القهوة الخضراء يمكن أن يؤدي لعدد من المشكلات الصحية منها:



1 - خفض كمية المعادن والفيتامينات في الجسم.

2 - التأثير السلبي على الحالة النفسية وتزايد الإصابة بالتوتر والقلق.

3 - الشعور بالغثيان بشكل دائم.

4 - تعرض الجهاز الهضمي للعديد من الإضطرابات الهضمية.

5 -الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البعض.

6 - تخزين السوائل في الجسم ما يزيد من الشعور بالجفاف.



المصدر - هي