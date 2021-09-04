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السبت، 04-09-2021 11:53 ص

أطعمة ابتعد عنها للحفاظ على صحتك بعد سن الـ60

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الوكيل الإخباري - يحتاج الكثير من الأشخاص فوق سن الستين إلى الاهتمام بصحتهم بشكل جيد، حيث قد تظهر بعض الأمراض المزمنة مع التقدم في العمر، وللحفاظ على صحتك بعد سن الستين تحتاج لاستبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

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في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة يجب الابتعاد عن تناولها للحفاظ على صحتك بعد سن الستين : 

 

1- اللحوم المصنعة
إذا كنت تتناول اللحوم المصنعة على أساس منتظم، فقد تخلق بيئة مثالية للالتهابات في جسمك، والأطعمة التي تزيد الالتهاب تشمل اللحوم المصنعة مثل: الهوت دوج والبرجر والسجق.
الشيخوخة هي عملية التهابية، وخيارات الأطعمة الكاملة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات واللحوم الطازجة، ستفيد جسمك أكثر على المدى الطويل.


2- المعجنات
المعجنات ليست طعاماً صحياً كما أنها يمكن أن تلحق ضرراً بصحتك إذا كان عمرك أكثر من 60 عاماً، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والسكر، لأن هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، فهي توفر القليل من الشبع ويمكن أن تزيد شهيتك ورغبتك الشديدة في تناول الكربوهيدرات والحلويات طوال اليوم.

 

3- المشروبات الغازية
لا تعد المشروبات الغازية خياراً رائعاً لصحتك في أي عمر، ولكن يجب عليك الابتعاد عنها بعد 60 عاماً.
تعتبر المشروبات الغازية خياراً سيئاً بعد سن الستين لأنها مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.


4- الأطعمة المقلية
إذا كنت تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك فوق 60 ، فقد يكون استبعاد الأطعمة المقلية من خطة وجباتك اختياراً حكيماً.
تعتبر الأطعمة المقلية من أي نوع خياراً سيئاً خاصة لكبار السن، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.


5- الحلويات
إذا كنت حريصاً على تحسين صحتك بعد سن الستين، فقد ترغب في التفكير في التخلي عن عادة تناول الحلويات.
السكر التقليدي لا يحتوي على أي فوائد غذائية، وبدلاً من ذلك قد يزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
وقد يساهم النظام الغذائي الغني بالسكر أيضاً في اضطرابات المزاج ويزيد من خطر الإصابة بالخرف، ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد وأنواع معينة من السرطان.

 

المصدر - لبنان 24 

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