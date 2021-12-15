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الأربعاء، 15-12-2021 03:23 م

أطعمة تقلل من أعراض الأكزيما المزعجة

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار مشكلة الأكزيما، وهي حالة جلدية التهابية تُعرف أيضاً باسم التهاب الجلد التأتبي، ويمكن أن تسبّب تهيجاً للجلد ونزيفاً في البثور وطفحاً جلدياً يثير الحكة.

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ويُرجع الأطباء الأكزيما الى ارتفاع نسبة الالتهابات في الجسم، ولذلك ينصحون المرضى بتحسين نظامهم الغذائي وتغيير بعض العادات للتخفيف من آثار المرض وتناول الأطعمة المضادة للالتهابات.

ويوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والرنجة، أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك مثل اللبن الزبادي، إلى جانب الأطعمة . 


أيضاً تحتوي الخضار والفواكه على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد المقاومة للالتهابات، وفي مقدّمها التفاح والبروكلي والكرز والتوت والسبانخ، إضافة الى تلك الغنية بالفيتامين "ج" مثل الفلفل الحلو والبرتقال والفراولة والقنبيط والأناناس والمانغو.


ويعتبر الفيتامين "سي" مضاداً للأكسدة، ويساعد في حماية الجسم من ردود الفعل التحسّسية، وهو مناسب لمرضى الأكزيما بعد استشارة الطبيب المختص.

 

المصدر -لها 

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