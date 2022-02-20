أطعمة مجمدة لتقليل دهون منطقة البطن

الوكيل الإخباري - يعد الطعام المجمد خياراً مثالياً للأشخاص الذين ليس لديهم وقت لشراء الأطعمة الطازجة كثيراً، أو بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في شراء الطعام والحفاظ عليه من دون أن يفسد.

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إلا أن مشكلة الأطعمة المجمدة أنها تحتوي على مواد حافظة وصوديوم، لذا قد يكون من الصعب العثور على خيارات مجمدة صحية، ومع ذلك، هناك من يتناول الأطعمة المجمدة بهدف فقدان الوزن أو فقدان الدهون حول منطقة البطن، إذ ثمة أطعمة مجمدة أو يمكن تجميدها تساعد في ذلك أيضًا، ومنها:



الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الصحية التي يجب تضمينها في روتين إنقاص الوزن، ولكن من المحتمل أن يفسد قبل تناوله، أو لا يمكن العثور على الثمار الناضجة بما يكفي في المتجر؛ لذا فإن الاعتماد على الأفوكادو المجمد هو الحل الأمثل. ويمكن تجميد الأفوكادو لإضافته إلى العصائر أو المخبوزات، فهو مليء بالدهون الصحية والألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع والرضا. ووفقاً للدراسات، فإن النساء اللاتي تناولن الأفوكادو في طعامهن اليومي قللن من دهون البطن.



لحم ديك رومي مجمد

الحصول على ما يكفي من البروتين على مدار اليوم أمر مهم، ويعتبر البروتين المفتاح لفقدان الدهون وبناء العضلات الخالية من الدهون؛ لهذا السبب يمكن الاعتماد على كرات لحم الديك الرومي المجمد. وبالرغم من أن كرات اللحم عادة ما تكون غنية بالدهون والصوديوم، لكنها أيضًا مصدر كبير للبروتين وهي بديل جيد لأنها لحمها قليل الدهن.



السلمون

تساعد مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في السلمون على تقليل الالتهاب في الجسم مع تقديم العديد من الفوائد الصحية.

وكشفت دراسة سابقة أن أوميغا 3 مرتبط بانخفاض أكبر في دهون الجسم ومحيط الخصر، ولذلك، يعتبر سمك السلمون المجمد مغذيًا تمامًا مثل السمك الطازج وهو مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم فقدان الوزن ويساعد في تقليل الدهون في البطن.



ناغتس الدجاج العضوي

كشفت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن والتحكم فيه، وإذا كنتِ تريدين طرقا سهلة للحصول على المزيد من البروتين، فإن قطع الدجاج المجمدة خيار رائع.

ويعد الدجاج مصدر كبير للبروتين، وهو أمر مهم لفقدان الدهون وبناء العضلات الخالية من الدهون، ولكن يجب تجنب منتجات اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وتناول قطع الدجاج الخالية من الدهون.



الخضروات المجمدة

يمكن أن تفسد الفواكه والخضروات سريعا؛ لذا يلجأ البعض إلى شراء الخضار المجمد وهو مفيد في إنقاص الوزن، حيث تمتلئ الخضروات بالألياف والتي تدعم الشعور بالشبع وتساعد على تناول كميات أقل من الطعام على مدار اليوم وهو ما يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض الدهون في منطقة البطن".

ويعتبر البروكلي من الخضروات المفيدة، حيث يحتوي على الكالسيوم والذي يمكن أن يساعد في زيادة فقدان الدهون، وخاصةً في منطقة البطن.



زهرة الخليج

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