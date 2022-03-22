أطعمة ممنوعة على المرأة الحامل في رمضان

الوكيل الإخباري - تحتاج الحامل في رمضان إلى معرفة ضوابط صيامها في الشهر المبارك، وإلى معرفة الآلية السليمة التي يجب عليها اتباعها خلال أيام الشهر الفضيل، وما هو مسموح، وما هو ممنوع حتى تكون بمأمن هي وجنينها من العديد من الأمور التي قد يكون لها تأثيراً سلبياً على الحمل.



ومن الأطعمة الممنوعة على الحامل في رمضان، والتي لم يكن لديها ما يمنعها من الصيام بعد استشارة الطبيب، ما يلي:





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التوابل

تعد التوابل من الأطعمة الممنوعة على الحامل في رمضان، لأنها تزيد من نسبة الحموضة مسببة زيادة شعورها بالحرقة في رمضان.



الفلفل الحار

يأتي الفلفل الحار ضمن الأطعمة الممنوعة على الحامل في رمضان لأنه يعمل على زيادة نسبة الحموضة ويسبب ارتجاع الحمض إلى المريء مسبباً حرقة المعدة أحد أكثر العوارض المزعجة التي تصيبها أثناء الحمل.



الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية من الأطعمة الممنوعة على الحامل في رمضان لأنها تسبب لها حرقة المعدة وعسر الهضم، كما أن تزيد من نسبة الدهون الضارة في الدم، وتؤدي إلى زيادة وزن الحامل.



الأطعمة المملحة

مع صيام الحامل في رمضان لا يمكن لها تناول الأطعمة المملحة لأنها تسبب احتباس السوائل، وزيادة احتمالات ارتفاع ضغط الدم، كما أنها قد تكون سبباً في إصابة الحامل بالجفاف، وخصوصاً مع عدم تناول الحامل الكثير من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.



حلويات رمضان

رغم صعوبة تجنبها ولتعدد أنواعها ولإنجذاب الجميع إلى تناولها بقوة، إلا أن لها تأثيرات ضارة قوية على الحامل في رمضان، ولذلك يجب على الحامل وخصوصاً المصابة بسكري الحمل، عدم تناول حلويات رمضان كي لا تتعرض لعوارض غير صحية من الممكن أن تؤثر على الحمل تأثيراً سلبياً وخطيراً.

أطعمة يجب أن تهتم بتناولها الحامل في رمضان

بحسب الشريف، يجب أن تتناول الحامل في رمضان الأطعمة التالي ذكرها:

- الخضروات والفاكهة.

- المكسرات في صورتها الطبيعية.

- الشوربات الخفيفة اللذيذة.

- الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والخضروات الورقية الداكنة.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي والقرنبيط لأنها تعزز من عمل جهاز المناعة.

- النشويات بنسب معتدلة لأنها مسؤولة عن منح الحامل الطاقة اللازمة لها أثناء الصيام.

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