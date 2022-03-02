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الأربعاء، 02-03-2022 03:23 م

أعراض الديدان عند الأطفال الرضع

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الوكيل الإخباري - الديدان عند الرضع هي أحد المشكلات الصحية التي تواجههم والتي من الممكن أن تتسبب في العديد من المضاعفات.. إليكم علاج الديدان عند الرضع.

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الديدان هي عبارة عن طفيليات تعيش في الأمعاء وتستمد غذائها من النظام الغذائي أو الطعام أو الرضاعة التي يحصل عليها الطفل أو الرضيع، وهي تسمى أيضا باسم عدوى الديدان الطفيلية والتي تتسبب في حدوث آلام المعدة لدى الرضع.

 

ويوجد الكثير من أنواع الديدان التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال، ولهذا من خلال التقرير التالي نستعرض أعراض وعلاج الديدان عند الأطفال الرضع.

أنواع الديدان عند الأطفال:
يوجد العديد من الأنواع للديدان التي من الممكن أن يصاب بها الأطفال ومنها:
- الديدان الشريطية والتي تنقل عن طريق الطعام الملوث.

- الديدان المستديرة مثل الأسكاريس والتي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان الأليفة.
- الديدان الدبوسية التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوثين وتكون أكثر شيوعً عند الأطفال الرضع.
 - الديدان الخطافية وهي الديدان التي تنتقل عن طريق ملامسة الطفل للتربة الملوثة.

 

أسباب الإصابة بالديدان عند الأطفال:
-عدم الاهتمام بالنظافة.
-عدم تغيير الحفاض بانتظام خلال اليوم.
-ملامسة أسطح غير نظيفة عند اللعب أو الحبو.
-تناول الطعام أو الشراب الملوث.
-تناول بعض أنواع الأطعمة الغير مطهية بشكل جيد.

 

أعراض الديدان عند الأطفال الرضع:
- وجود رائحة البراز الكريهة.
- الإصابة بالحكة حول منطقة الشرج.
- وجود ألم في البطن.
 - بكاء الرضيع باستمرار.
- الإصابة بالإسهال.
- وجود غازات وانتفاخ.
- الفقدان في الوزن.
- التقيؤ.
- عدم القدرة على النوم.
- فقدان الشهية.
- الشعور بالإعياء.

 

العين الإخبارية

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