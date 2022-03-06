الوكيل الإخباري - الذبحة الصدرية خطر على حياتك. تبدأ بألم في الصدر أو انزعاج، ويحدث هذا الألم عندما لا يحصل جزء من قلبكِ على ما يكفي من الدم والأكسجين.

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ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية من أعراض مرض الشريان التاجي (CAD)، إذ يحدث هذا عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك وتُسد بسبب تصلب الشرايين أو جلطة دموية، كما يمكن أن يحدث أيضاً بسبب اللويحات غير المستقرة، وضعف تدفق الدم من خلال صمام القلب الضيق، وانخفاض وظيفة الضخ لعضلة القلب، فضلاً عن تشنج الشريان التاجي.

أعراض الذبحة الصدرية

1-الغثيان والقيء.

2- آلام الرقبة والفك والحلق.

3–آلام البطن.

4-آلام الظهر.

5-الشعور بضيق في التنفس.



لا يتم التعرف دائماً إلى هذه الأعراض كأعراض أمراض القلب لدى النساء، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتأخر علاج النساء من الذبحة الصدرية.

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