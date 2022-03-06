الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

"توقف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسا

5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

97 وفاة و39979 إصابة بكورونا في الاردن خلال اسبوع

الأمن يضبط عدداً من الأشخاص تجمعوا أمام كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة

مجلس النواب يقرّ المادة الخاصة بآلية تأسيس الأحزاب الأردنية

مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

الأحد، 06-03-2022 03:07 م

أعراض الذبحة الصدرية

angina


الوكيل الإخباري - الذبحة الصدرية خطر على حياتك. تبدأ بألم في الصدر أو انزعاج، ويحدث هذا الألم عندما لا يحصل جزء من قلبكِ على ما يكفي من الدم والأكسجين.

اضافة اعلان

 

ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية من أعراض مرض الشريان التاجي (CAD)، إذ يحدث هذا عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك وتُسد بسبب تصلب الشرايين أو جلطة دموية، كما يمكن أن يحدث أيضاً بسبب اللويحات غير المستقرة، وضعف تدفق الدم من خلال صمام القلب الضيق، وانخفاض وظيفة الضخ لعضلة القلب، فضلاً عن تشنج الشريان التاجي.

 

أعراض الذبحة الصدرية 

 

1-الغثيان والقيء.
2- آلام الرقبة والفك والحلق.
3–آلام البطن.
4-آلام الظهر.
5-الشعور بضيق في التنفس.


لا يتم التعرف دائماً إلى هذه الأعراض كأعراض أمراض القلب لدى النساء، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتأخر علاج النساء من الذبحة الصدرية.

 

اخبار السياحة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
dreamstime_l_40650530

توقف عن تناول هذه الأطعمة والأكل في هذا الوقت المعين للتمتع بنوم جيد

d38adaf3c1

هذا هو أفضل وقت لتناول المكسرات

24de74df-3cd1-48a0-bc68-c16328fd0fa5

إبتكار طبي يحمل بارقة أمل لمرضى الربو الحاد

liver-food

أطعمة صديقة للكبد أبرزها الأفوكادو والسمك

73615

تمارين الجزء السفلي للجسم تمنحك قواماً جذاباً

8288126-1490414006

ما علاقة مرض السكري بالضوء؟