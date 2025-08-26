فاكهة صيفية تعزز صحة الدماغ وتحمينا من الخرف

الوكيل الإخباري- كشفت مجلة Antioxidants أن علماء من جامعة كينت البريطانية توصلوا إلى أن الكرز، وخاصة عند تحويله إلى عصير أو مسحوق غذائي، يمكن أن يكون فعالاً في تقليل أعراض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل الزهايمر، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية أبرزها الأنثوسيانين.

وأظهرت الدراسات أن مسحوق الكرز الجاف، حتى إذا استُخلص من الثمار غير الناضجة أو الناضجة جدًا، يحتفظ بكميات كبيرة من هذه المضادات، مما يجعله مكملاً غذائياً فعالاً في محاربة الأمراض التنكسية العصبية.



ووصفت الباحثة مارينا إسكورا المسحوق بأنه "أكثر فائدة من العديد من المكملات الغذائية الأخرى"، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الثمار التي قد تبدو غير صالحة للأكل، وتحويلها إلى منتجات صحية ذات قيمة بيولوجية.



كما دعت إلى تبني هذا النهج في المناطق الزراعية لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية، وتحسين الصحة العامة لكبار السن من خلال التغذية الذكية.