فاكهة صيفية تعزز صحة الدماغ وتحمينا من الخرف

وأظهرت الدراسات أن مسحوق الكرز الجاف، حتى إذا استُخلص من الثمار غير الناضجة أو الناضجة جدًا، يحتفظ بكميات كبيرة من هذه المضادات، مما يجعله مكملاً غذائياً فعالاً في محاربة الأمراض التنكسية العصبية.
ووصفت الباحثة مارينا إسكورا المسحوق بأنه "أكثر فائدة من العديد من المكملات الغذائية الأخرى"، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الثمار التي قد تبدو غير صالحة للأكل، وتحويلها إلى منتجات صحية ذات قيمة بيولوجية.
كما دعت إلى تبني هذا النهج في المناطق الزراعية لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية، وتحسين الصحة العامة لكبار السن من خلال التغذية الذكية.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب
-
الأسلوب الأمثل للتعامل مع حمى الأطفال وخفض حرارتهم بأمان
-
سبب غير متوقع قد يكون وراء إصابتك بالصلع
-
دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر
-
نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي
-
تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي
-
خبير تغذية تحذر: راقب كمية الطعام وليس نوعه فقط!
-
الخطأ الرئيسي في علاج الربو