سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن

الوكيل الإخباري-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال جيش الإحتلال في تقريره الأولي إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. داعيا الإسرائيليين إلى اتباع إرشادات الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية".

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.