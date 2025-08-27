الأربعاء 2025-08-27 07:52 ص
 

سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن

تعبيرية
 
الأربعاء، 27-08-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وقال جيش الإحتلال في تقريره الأولي إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعملت منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. داعيا الإسرائيليين إلى اتباع إرشادات الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية".

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ من اليمن. 


ووفقا لقيادة الجبهة الداخلية، فقد سمعت صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى وفي منطقة القدس، بما في ذلك داخل المدينة نفسها وفي بيت شيمش، ومعاليه أدوميم، وميفاسيريت تسيون، وبيتار عيليت، وكريات أربع، والخليل.

وأعلن جيش الإحتلال في وقت لاحق أن "سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".
وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلي أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

 
 
