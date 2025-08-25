تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن تناول حوالي 22 حبة لوز يوميًا (أي أكثر من 60 غرامًا) يمكن أن يُقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو ما يساهم في تحسين صحة الجسم وإطالة العمر الصحي.

🔬 الدراسة شملت تحليل بيانات من 8 دراسات على 424 شخصًا، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة أو زيادة في الوزن أو كانوا مدخنين.



📉 النتائج أظهرت أن تناول اللوز بانتظام أدى إلى:

انخفاض مؤشرات تلف الخلايا

تحسن المناعة المضادة للأكسدة

انخفاض طفيف في حمض اليوريك



ويُعرف اللوز بغناه بمضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ والبوليفينول، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف.