تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

🔬 الدراسة شملت تحليل بيانات من 8 دراسات على 424 شخصًا، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة أو زيادة في الوزن أو كانوا مدخنين.
📉 النتائج أظهرت أن تناول اللوز بانتظام أدى إلى:
انخفاض مؤشرات تلف الخلايا
تحسن المناعة المضادة للأكسدة
انخفاض طفيف في حمض اليوريك
ويُعرف اللوز بغناه بمضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ والبوليفينول، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف.
