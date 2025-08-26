"كارثة صحية" تهدد نصف سكان العالم!

2.4 مليار عامل يتعرضون لمخاطر صحية بسبب درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
إنتاجية العمل تتراجع بنسبة 2-3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 مئوية.
المخاطر الصحية تشمل ضربات الشمس والجفاف والقصور الكلوي، وتؤثر بشكل خاص على العمال في الزراعة والبناء، وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.
التوصيات:
ضرورة تنفيذ خطط لحماية العمال من الحرارة المفرطة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل.
الحاجة إلى إجراءات فورية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته الصحية.
