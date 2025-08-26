الثلاثاء 2025-08-26 02:04 م
 

"كارثة صحية" تهدد نصف سكان العالم!

للل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أشار تقرير من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى تزايد المخاطر الصحية الناتجة عن الحر الشديد في أماكن العمل، حيث يعاني نصف سكان العالم من آثار الإجهاد الحراري.

اضافة اعلان


2.4 مليار عامل يتعرضون لمخاطر صحية بسبب درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
إنتاجية العمل تتراجع بنسبة 2-3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 مئوية.


المخاطر الصحية تشمل ضربات الشمس والجفاف والقصور الكلوي، وتؤثر بشكل خاص على العمال في الزراعة والبناء، وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.


التوصيات:
ضرورة تنفيذ خطط لحماية العمال من الحرارة المفرطة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل.
الحاجة إلى إجراءات فورية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته الصحية.

 

روسيا اليوم  

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

درج صويلح

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

ىىلا

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية قديرة

النائب وسام الربيحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

كلاب ضالة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة