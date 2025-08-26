"كارثة صحية" تهدد نصف سكان العالم!

الوكيل الإخباري- أشار تقرير من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى تزايد المخاطر الصحية الناتجة عن الحر الشديد في أماكن العمل، حيث يعاني نصف سكان العالم من آثار الإجهاد الحراري.

2.4 مليار عامل يتعرضون لمخاطر صحية بسبب درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.

إنتاجية العمل تتراجع بنسبة 2-3% لكل درجة حرارة تتجاوز 20 مئوية.



المخاطر الصحية تشمل ضربات الشمس والجفاف والقصور الكلوي، وتؤثر بشكل خاص على العمال في الزراعة والبناء، وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.



التوصيات:

ضرورة تنفيذ خطط لحماية العمال من الحرارة المفرطة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل.

الحاجة إلى إجراءات فورية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته الصحية.

روسيا اليوم