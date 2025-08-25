دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

🔹 النتائج الرئيسية:
النساء المصابات أظهرن انخفاضًا ملحوظًا في الدهون غير المشبعة مثل أوميغا 3.
لم تُلاحظ فروقات كبيرة في مستويات هذه الدهون لدى الرجال المصابين.
🔹 الأهمية:
أوميغا 3 تلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ.
هذا الاكتشاف قد يُفسر سبب انتشار الزهايمر بشكل أكبر بين النساء.
🔹 التوصيات الأولية:
الباحثون يشيرون إلى أن نظامًا غذائيًا غنيًا بالأوميغا (كالأسماك الدهنية، المكسرات، أو المكملات) قد يساهم في الوقاية، لكنهم يؤكدون أن هناك حاجة إلى تجارب سريرية لتأكيد فعالية ذلك.
📌 الباحثة الرئيسية، د. كريستينا ليغيدو-كوغلي:
"نتائجنا تفتح آفاقًا جديدة لفهم الزهايمر وتطوير علاجات مخصصة للنساء".
