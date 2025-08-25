الإثنين 2025-08-25 03:15 م
 

دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون من "كينغز كوليدج" في لندن أن النساء المصابات بالزهايمر يعانين من انخفاض حاد في أحماض أوميغا الدهنية، مقارنة بالرجال المصابين، ما يشير إلى اختلاف بيولوجي في تطور المرض بين الجنسين.

🔹 النتائج الرئيسية:
النساء المصابات أظهرن انخفاضًا ملحوظًا في الدهون غير المشبعة مثل أوميغا 3.
لم تُلاحظ فروقات كبيرة في مستويات هذه الدهون لدى الرجال المصابين.


🔹 الأهمية:
أوميغا 3 تلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ.
هذا الاكتشاف قد يُفسر سبب انتشار الزهايمر بشكل أكبر بين النساء.


🔹 التوصيات الأولية:
الباحثون يشيرون إلى أن نظامًا غذائيًا غنيًا بالأوميغا (كالأسماك الدهنية، المكسرات، أو المكملات) قد يساهم في الوقاية، لكنهم يؤكدون أن هناك حاجة إلى تجارب سريرية لتأكيد فعالية ذلك.


📌 الباحثة الرئيسية، د. كريستينا ليغيدو-كوغلي:
"نتائجنا تفتح آفاقًا جديدة لفهم الزهايمر وتطوير علاجات مخصصة للنساء".

 

fry

لىلىلى

اىفل

حججححج

بل

تعبيرية

وزارة التربية والتعليم

