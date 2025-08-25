نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

🔹 وجبة الفطور ضرورية
يجب أن تكون غنية بالبروتين، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية، والخضار أو الفاكهة.
مثال: بيض + خبز قمح كامل + زبادي + مكسرات + ثمرة فاكهة.
🔹 مكونات الوجبات الأساسية
حبوب كاملة: مثل خبز القمح الكامل
بروتينات: البيض، الجبنة، الفول، الدجاج
دهون صحية: زيت الزيتون، المكسرات
خضار وفاكهة: مصدر للفيتامينات والمعادن
🔹 وجبات خفيفة صحية
زبادي مع الشوفان أو العسل
فاكهة مع مكسرات
خضار مقطع مع حمص
ساندويتش صغير من الجبن القريش
⚠️ تحذيرات غذائية
تجنب الحلويات المصنعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
هذه الأطعمة تسبب تقلبات مزاجية، خمول، مشاكل تركيز، ومقاومة إنسولين
💧 نصائح إضافية
تحضير الطعام مسبقًا (Meal Prep) يقلل الاعتماد على الوجبات الجاهزة
شرب الماء بانتظام
إدخال أطعمة غنية بـ البروبيوتيك لدعم المناعة وصحة الأمعاء
