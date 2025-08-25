نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

الوكيل الإخباري- مع اقتراب العودة إلى المدارس، شددت أخصائية التغذية الدكتورة شيماء حكيم على أهمية التغذية السليمة للطلاب، مؤكدة أن النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا حاسمًا في رفع التركيز، النشاط، والتحصيل الدراسي.

🔹 وجبة الفطور ضرورية

يجب أن تكون غنية بالبروتين، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية، والخضار أو الفاكهة.

مثال: بيض + خبز قمح كامل + زبادي + مكسرات + ثمرة فاكهة.



🔹 مكونات الوجبات الأساسية

حبوب كاملة: مثل خبز القمح الكامل

بروتينات: البيض، الجبنة، الفول، الدجاج

دهون صحية: زيت الزيتون، المكسرات

خضار وفاكهة: مصدر للفيتامينات والمعادن



🔹 وجبات خفيفة صحية

زبادي مع الشوفان أو العسل

فاكهة مع مكسرات

خضار مقطع مع حمص

ساندويتش صغير من الجبن القريش



⚠️ تحذيرات غذائية

تجنب الحلويات المصنعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

هذه الأطعمة تسبب تقلبات مزاجية، خمول، مشاكل تركيز، ومقاومة إنسولين



💧 نصائح إضافية

تحضير الطعام مسبقًا (Meal Prep) يقلل الاعتماد على الوجبات الجاهزة

شرب الماء بانتظام

إدخال أطعمة غنية بـ البروبيوتيك لدعم المناعة وصحة الأمعاء