مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة.
ووثق المرصد السوري صباح أمس مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون معرفة ما إذا كان الاستهداف قد تم بطائرة مسيرة أم بصاروخ، كما لا تزال دوافع الهجوم وأسبابه مجهولة.
