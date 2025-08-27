مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل "الإخبارية السورية" بمقتل 6 من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق.

اضافة اعلان