الأربعاء 2025-08-27 07:52 ص
 

مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل "الإخبارية السورية" بمقتل 6 من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق.

اضافة اعلان

 

 من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جميع القتلى نتيجة الضربتين الإسرائيليتين اللتين طالتا موقعًا عسكريا هم من عناصر الفرقة 44، وبينهم قيادي على الأقل، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري صباح أمس مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون معرفة ما إذا كان الاستهداف قد تم بطائرة مسيرة أم بصاروخ، كما لا تزال دوافع الهجوم وأسبابه مجهولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 3 شهداء بقصف على خيمة نازحين بخان يونس

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 27-8-2025

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

عربي ودولي سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة اليوم الأربعاء .

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما

فلسطين ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما



 
 





الأكثر مشاهدة