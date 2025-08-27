الأربعاء 2025-08-27 07:52 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17، وفي مرتفعات الشراة 26 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.

 
 
