تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.