دراسة: الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب

الوكيل الإخباري- كشف علماء من مختبر العلوم الطبية في لندن أن الدهون الحشوية، وهي الدهون المتراكمة حول الأعضاء الداخلية، تسهم بشكل مباشر في تسريع شيخوخة القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة الظاهرة.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أكثر من 21 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، وجد الباحثون أن ارتفاع الدهون الحشوية يرتبط بتصلب الأنسجة وزيادة الالتهابات، وهي علامات واضحة لشيخوخة القلب.



ومن اللافت أن تأثير الدهون يختلف بين الجنسين؛ حيث تعجّل الدهون في منطقة البطن شيخوخة القلب لدى الرجال، بينما قد تُبطئ الدهون المتراكمة في الفخذين والأرداف هذه العملية لدى النساء، خصوصًا قبل انقطاع الطمث بفضل دور هرمون الإستروجين الوقائي.



وأكد الباحثون أن مؤشر كتلة الجسم وحده لا يعكس بدقة صحة القلب أو مدى تقدمه في العمر، وأن توزيع الدهون في الجسم هو العامل الأهم.



ويُعد تقليل الدهون الحشوية من خلال نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم خطوة فعالة لحماية القلب وإبطاء عملية الشيخوخة.

روسيا اليوم