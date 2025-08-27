جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"

12:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743765 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية ثقافة جرش، اليوم الثلاثاء، مهرجان الشعر السادس بعنوان: "سبيل الحوريات"، بمشاركة نخبة من شعراء الأردن وعدد من الدول العربية، بحضور وزير العمل الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، ورئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين. اضافة اعلان





وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات خلال رعايته الفعالية أن الشعراء يرسخون ثقافة الأدب ويحملون رسالة القيم الإنسانية من بلدانهم إلى الأردن، الذي يعيش نعمة الأمن والاستقرار بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وألقى خريسات قصيدتين تغنتا بمدينة جرش والأردن.



وقال مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري إن هذا الحدث يقام سنوياً تعزيزاً لمكانة الشعر والأدب، مؤكداً أن جرش ما تزال وجهة للإبداع ومقصداً للشعراء العرب الذين يجتمعون على المحبة والإبداع.



وألقى الشاعر خالد البهكلي من السعودية كلمة باسم الشعراء العرب المشاركين، أشاد فيها بدور الأردن في احتضان الفعاليات الثقافية وصون مكانة الشعر والأدب مقدماً الشكر لوزارة الثقافة ومديرية ثقافة جرش على جهودها.



وشارك في المهرجان 10 شعراء من السعودية والإمارات والعراق ولبنان والأردن، قدموا قصائد تنوعت في موضوعاتها بين الوطن والحب والإنسانية.



وفي ختام المهرجان، جرى تكريم راعي الحفل ورئيس لجنة بلدية جرش والشعراء المشاركين.



