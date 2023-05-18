أعراض السكري والكوليسترول .. 10 علامات تظهر على الجلد

الوكيل الإخباري - قلما يعرف البعض أن الجلد يمكن الاعتماد عليه لاكتشاف الإصابة بداء السكري وارتفاع الكوليسترول بالدم، من خلال عدد من الأعراض التي تظهر عليه.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض السكري والكوليسترول على الجلد، وفقًا لموقعي "Times Of India" و"Healthline".



أعراض السكري على الجلد



1- النتوءات



إذا ظهرت نتوءات على سطح الجلد، تحديد حول الرقبة وأسفل البطن وعلى الركبتين، فهذا دليل على الإصابة بداء السكري، خاصةً إذا كان لونها يتراوح بين الأصفر والبني.



2- اسمرار ثنايا الجلد

يسبب داء السكري مشكلة جلدية تعرف باسم الشواك الأسود، تتسبب في اسمرار ثنايا الجسم، مثل الجزء الخلفي من الرقبة والإبطين وبين الفخذين، وتجعل البشرة أكثر سماكة.



3- جفاف الجلد

يجب الحذر من جفاف الجلد، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بداء السكري، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من كثرة التبول والشعور الدائم بالعطش.



4- بقع متقشرة حول العين

إذا كان ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم سبب الإصابة بداء السكري، قد تظهر بقع متقشرة حول العين، يميل لونها إلى الأصفر، يمكن علاجها باستعمال الكريمات المرطبة تحت إشراف الطبيب.



5- البثور

في حالة ظهور بثور مملوءة بالسوائل والقيح في اليدين والساقين والقدمين، ينبغي على المريض الذهاب إلى الطبيب فورًا، لأنها من الأعراض الجلدية للسكري، رغم ندرة حدوثها.



أعراض ارتفاع الكوليسترول على الجلد

1- ازرقاق الجلد

يشير ازرقاق الجلد إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ويرجع السبب تغير البشرة للون الأرزق إلى انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، نتيجة لضيق أو انسداد الشرايين.



2- الزوائد الجلدية

قد يتسبب الكوليسترول المرتفع في ظهور زوائد غير مؤلمة على بعض أجزاء الجسم، مثل الجفون وخطوط اليدين ومؤخرة الجزء السفلي من الساق، يميل لونها بين البرتقالي والأصفر.



3- الطفح الجلدي

إذا كان الطفح الجلدي منتشرًا في الظهر واليدين والساقين، ومصحوبًا ببثور ملساء على مسافة قريبة من بعضها، فهذا يعني أنك مصاب بارتفاع الكوليسترول.



4- اصفرار الأظافر

ظهور الأظافر باللون الأصفر أمر مثير للقلق، لأنه مؤشر على الإصابة بارتفاع الكوليسترول، خاصةً إذا كانت تعاني أيضًا من التقوس وينتشر على سطحها خطوط حمراء أو بنفسجية.



5- تغير لون باطن القدم

باطن القدم من الأجزاء التي من الضروري فحصها من حينٍ لآخر، لأن تغير لونه من الأعراض المنذر بارتفاع الكوليسترول أو الإصابة بالتهاب الشغاف، وهو مرض يستهدف البطانة الداخلية لصمامات القلب وحجراته.



الكونسلتو الطبي

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