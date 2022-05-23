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الإثنين، 23-05-2022 11:25 ص

أعراض المتلازمة الكلوية لدى الأطفال

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى إن المتلازمة الكلوية لدى الأطفال هي حالة مرضية تحدث بسبب ضرر يصيب المرشحات الدقيقة للكلى المعروفة باسم "الكبيبات".


وأوضحت الجمعية أن أعراضها لدى الأطفال تتمثل في لون البول الداكن مع وجود رغوة به، واحتباس الماء في الجسم لا سيما الوجه والقدم، وارتفاع قيم الدهون في الدم وارتفاع ضغط الدم وانخفاض قيم البروتينات في الدم، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الإعياء والغثيان وارتفاع القابلية للعدوى.


وشدّدت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على المتلازمة الكلوية والمتمثلة في القصور الوظيفي للكلى أو الفشل الكلوي.


وغالباً ما يكون العلاج بواسطة الأدوية المحتوية على "الجلوكوكورتيكويد" مع اتباع نظام غذائي قليل الملح، بالإضافة إلى شرب السوائل بكمية كافية.

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