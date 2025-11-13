الخميس 2025-11-13 08:44 ص
 

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم- تحذيرات

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من اليوم
ارشيفية
 
الخميس، 13-11-2025

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة اليوم الخميس، تدريجياً بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة وغائما جزئيًا في أغلب المناطق، و تدريجياً تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة لاسيما في المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار لاسيما في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خصوصًا في غرب المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 26 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 31 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 19، وفي البحر الميت 29 - 18، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.

 
 
