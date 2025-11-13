حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم- تحذيرات

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار لاسيما في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خصوصًا في غرب المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
-
