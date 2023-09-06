أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

الوكيل الاخباري- لا تقتصر أعراض النوبة القلبية على ألم الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والنهجان فقط، بل تشمل أيضًا علامات تصدر من الجهاز الهضمي، يجب أخذها في عين الاعتبار.



أعراض النوبة القلبية في المعدة

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عندما يواجه القلب صعوبة في ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، تحدث تغيرات كيميائية في المعدة، تجعلها غير قادرة على أداء وظائفها الحيوية على النحو المطلوب، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي، وهي:



1- ألم المعدة

تسبب النوبة القلبية ألمًا في الجانب الأيسر العلوي من المعدة، في البداية يكون حادًا ومتقطعًا، ومع مرور الوقت، يصبح مزمنًا وأكثر شدة.



2- الإسهال

عند انسداد شرايين الأمعاء، يصاب المريض بالإسهال والقيء وضعف الشهية وفقدان الوزن، وقد يتطور الأمر على المدى البعيد إلى حدوث ضمور في جزء منها.



3- الغثيان

تجعل النوبة القلبية المعدة حمضية، ما يجعلها غير قادرة على هضم الطعام أو امتصاص العناصر الغذائية منه، ثم تبدأ في إنتاج المزيد من حمض الهيدروكلوريك، الذي يتسبب في تآطل بطانة الأعضاء، وهذا يؤدي إلى الشعور بالعثيان، وقد يتفاقم الأمر -إذا ترك بدون علاج- إلى الإصابة بالقرحة.



4- التجشؤ

يجب عدم التهاون مع التجشؤ، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالحموضة وعسر الهضم، لأنه قد يشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، خاصةً عند النساء أكثر من الرجال.