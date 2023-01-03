أعراض تنذر بالإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيري

الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز التنفسي إن الالتهاب الرئوي البكتيري يصيب الرئة بسبب بكتيريا المكورات الرئوية، التي تستوطن الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتنتقل من المصاب بالرذاذ أثناء العطس أو السعال.

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وأوضحت الرابطة أن أعراضه من السعال المصحوب ببلغم، وسرعة وضيق التنفس، وسرعة ضربات القلب، والحمى، والارتعاش، والشعور العام بالإعياء والضعف.



وأضافت الرابطة أنه يعالج بالمضادات الحيوية، مشيرة إلى الوقاية منه بالتطعيم ضد بكتيريا المكورات الرئوية، الأمر الذي يعد مهماً بصفة خاصة للأكثر عرضة للإصابة به، مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث قد يتخذ الالتهاب لديهم مساراً شديداً يهدد حياتهم.



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