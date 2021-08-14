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السبت، 14-08-2021 11:50 ص

أعراض خطيرة يسببها نقص فيتامين 'ك' ودراسة تكشف فوائده

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الوكيل الاخباري - أكدت الدراسات الحديثة أهمية فيتامين "ك" في الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين.

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وأكد تقرير لموقع "ميديك فوريوم" قدرة الأطعمة الغنية بفيتامين ك على حماية القلب، حيث يتواجد فيتامين ك1 بشكل شائع في الخضروات الورقية والزيوت النباتية، ويتواجد فيتامين ك2 في اللحوم والبيض والأطعمة المخمرة مثل الجبن.

وتكمن أهمية فيتامين ك في ما يلي:

1. تنظيم تخثر الدم:


يعمل فيتامين ك على إنتاج البروثرومبين، عامل التخثر، وهو عبارة عن آلية تحدث في الجسم خلال التعرض للإصابة وتمزق الأوعية الدموية، كما يساعد هذا الفيتامين على نقل الكالسيوم، الذي يساعد في تخثر الدم، في جميع أنحاء الجسم.


2. تحسين صحة العظام:


يُحسن فيتامين "ك" من صحة العظام ويقويها ويعزز من كثافتها، وبالتالي يقلل من خطر تعرضها للكسر، وذلك عن طريق استخدام الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على صحتها.


3. تعزيز صحة القلب:


يساهم هذا الفيتامين في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية، كما يعمل على خفض خطر الإصابة بالالتهاب وحماية الخلايا المتواجدة في بطانة الأوعية الدموية، ويحمي من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.


4. محاربة السرطان:


يساعد فيتامين "ك" في محاربة كل من سرطان القولون والبنكرياس والكبد والمبيض، وذلك بسبب خصائصه المضادة للسرطان.


5. تعزيز عمل الدماغ:


أكدت الدراسات العلمية على أهمية فيتامين "ك" في تعزيز عمل وظائف الدماغ، وحماية خلاياه من الالتهاب، كما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر وباركنسون، ويعمل على تحسين ذاكرة كبار السن.


ويسبب نقص فيتامين "ك" بعض الأعراض مثل: الإصابة بالكدمات، نزيف الأنف واللثة، نزيف في الجهاز الهضمي، دم في البول، التجلطات الدموية، هشاشة العظام.


وتشمل المصادر الغنية بهذا الفيتامين الكرنب والسبانخ والبروكلي والدجاج والفاصوليا الخضراء والبرقوق والكيوي وزيت فول الصويا والأفوكادو والبازلاء الخضراء وأنواع مختلفة من المكسرات.


 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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